الدفاع النيابية: الحكومة ستستخدم ورقة التبادل التجاري لإخراج القوات التركية

2019/08/17 | 14:34

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بغداد:سومر نيوز

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، أن الوفد العراقي سيستخدم ورقة التبادل التجاري للضغط على ...

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