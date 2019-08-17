الكشف عن توجه نيابي لالغاء 11 غرفة عمليات عسكرية بضمنها بغدا

2019/08/17 | 14:34

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بغداد:سومر نيوز

كشف الخبير الامني معتز محي الدين، السبت، عن وجود توجه نيابي لالغاء 11 قيادة عمليات عسكرية في عموم المحا...

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