2019/08/17 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

هدد تحالف المحور الوطني، اليوم السبت، الحكومة العراقية باللجوء الى المحاكم الدولية، بشأن قضية البدء بقت...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المحور يهدد الحكومة باللجوء للمحاكم الدولية: سنطلع العالم على جرائم الابادة الجماعية بالعراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المحور يهدد الحكومة باللجوء للمحاكم الدولية: سنطلع العالم على جرائم الابادة الجماعية بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).