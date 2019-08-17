2019/08/17 | 14:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المحور يهدد الحكومة باللجوء للمحاكم الدولية: سنطلع العالم على جرائم الابادة الجماعية بالعراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
هدد تحالف المحور الوطني، اليوم السبت، الحكومة العراقية باللجوء الى المحاكم الدولية، بشأن قضية البدء بقت...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المحور يهدد الحكومة باللجوء للمحاكم الدولية: سنطلع العالم على جرائم الابادة الجماعية بالعراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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