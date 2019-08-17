2019/08/17 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للامانة حصل عليه موقع "الغدير"، انه" سيتم قطع احد جوانب طريق محمد القاسم في بغداد، وتحديداً المقطع الذي يبدا من تقاطع الباب الشرقي وحتى تقاطع النهضة مساء اليوم السبت"، عازيا السبب الى "اجراء اعمال الصيانة".واضاف، انه" تم تحويل خط السير الى الجانب الاخر والذي قامت بافتتاحه مؤخراً ليكون بذلك ذهاباً وإياباً بعد انشاء تحويلة مؤقتة ووضع إشارات مرورية واستدلالية ترشد السائق نحو الطريق البديل وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة العاصمة تنوه الى قطع احد جوانب سريع محمد القاسم ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة العاصمة تنوه الى قطع احد جوانب سريع محمد القاسم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).