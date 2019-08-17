2019/08/17 | 14:38

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بالصور..



وصول الرحلة الأولى للحجاج العراقيين إلى مطار النجف الأشرف

السبت

17

أب

2019 :

02:11 pm

52

وصول الرحلة الأولى للحجاج العراقيين إلى مطار النجف الأشرف

الدولي قادمة من الديار المقدسة بعد اكمال فريضة الحج لهذا العام وقد

حملت الرحلة الأولى على متن الناقل الوطني العراقي 194

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