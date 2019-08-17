2019/08/17 | 14:38

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اليوم..



قطع احد جوانب طريق محمد القاسم لهذا السبب !

تنوه امانة بغداد الى قطع احد جوانب الطريق محمد القاسم تحديداً

المقطع الذي يبدا من تقاطع الباب الشرقي وحتى تقاطع النهضة مساء اليوم

السبت وذلك لأغراض الصيانة الامانة تبين تحويل خط السير الى الجانب الاخر والذي قامت بافتتاحه

مؤخراً ليكون بذلك ذهاباً وإياباً بعد انشاء تحويلة مؤقتة ووضع إشارات

مرورية واستدلالية ترشد السائق نحو الطريق البديل وبالتنسيق مع مديرية

المرور العامة

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