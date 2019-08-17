2019/08/17 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اصدرت امانة بغداد، اليوم السبت، تنويها عن قطع احد جوانب طريق محمد القاسم اليوم، مبينة ان ذلك جاء لاغراض الصيانة.وقالت الامانة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه انه “سيتم قطع احد جوانب طريق محمد القاسم في بغداد، وتحديداً المقطع الذي يبدا من تقاطع الباب الشرقي وحتى تقاطع النهضة مساء اليوم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تنوه عن قطع احد جوانب طريق محمد القاسم وكالة خطوة برس.

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