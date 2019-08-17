2019/08/17 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع بمجلس محافظة ذي قار، اليوم السبت، عن بدء حراك المجلس لإنهاء ملف إدارة الدوائر بالوكالة في المحافظة.وذكر المصدر في حديث له أن “مجلس المحافظة بدء وعن طريق الكتل الداخلية في المجلس عقد لقاءات سرية بين قادتها إنهاء ملف إدارة 8 دوائر في ذي قار تدار بالوكالة، واللجوء اما لتثبيت من يديرونها …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس ذي قار يبدأ حراكاً لإنهاء ملف إدارة 8 دوائر بالوكالة النعيم نيوز.

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