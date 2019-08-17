2019/08/17 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت بعثة الحج العراقية ،اليوم السبت، عودة اول وجبة من الحجاج عبر الخطوط الجوية العراقية الى مطار النجف الاشرف مع عبور الدفعة الاولى من حجاج البر منفذ عرعر الحدودي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعثة الحج العراقية تعلن عودة اول وجبة من الحجاج الى أرض الوطن) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعثة الحج العراقية تعلن عودة اول وجبة من الحجاج الى أرض الوطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).