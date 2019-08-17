امانة بغداد: قطع احد جوانب سريع محمد القاسم من تقاطع الباب الشرقي وحتى تقاطع النهضة مساء اليوم السبت

2019/08/17 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد ،اليوم السبت ،أنه سيتم مساء اليوم قطع طريق محمد القاسم من الباب الشرقي إلى النهضة لاغراض الصيانة.

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