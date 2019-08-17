نائب: تزايد هجرة الشباب في ديالى بسبب قلة فرص العمل

2019/08/17 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن محافظة ديالى، مضر الكروي، استمرار هجرة الشباب في المناطق المحررة، بسبب تفشي البطالة وعدم توفر فرص العمل.

وقال الكروي في تصريح، إن المناطق المحررة في محافظة ديالى، تعاني من مشاكل معقدة، أبرزها ارتفاع معدلات الفقر الحاد، وشح فرص العمل، وارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير، مبينا أن المشاكل الاقتصادية والضغوط الأمنية دفعت الشباب باتجاه الهجرة الى مناطق أخرى بحثا عن فرص العمل لتأمين لقمة العيش لعوائلهم.

ودعا الكروي الحكومة إلى تغيير أطر دعم النازحين العائدين لمناطقهم، وتسليط الجهود نحو توفير فرص العمل، بدلا من توزيع المساعدات التي هي بالأساس محدودة جدا، لافتا إلى أن الظروف الراهنة في المناطق المحررة تحتاج الى جهود حكومية تعيد قطاع العمل إلى الواجهة.

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