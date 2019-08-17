توزيع كهرباء الشمال تعلن إعادة خط ديالى ـ كركوك للخدمة

2019/08/17 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، اليوم السبت، إعادة خط ديالى–كركوك إلى الخدمة.

وذكرت الشركة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إنه "تم إعادة ربط الخط الناقل ديالى – كركوك 400 ك.ف واعادته الى الخدمة واعادة ربط المنظومة الشمالية بالمنظومة الوطنية بعد ان تم اطفاؤه صباح يوم الجمعة الموافق 16 اب 2019".

وأضافت أن "ملاكاتنا الهندسية والفنية فرع شبكة كهرباء كركوك تمكنت وبجهود استثنائية وعمل مستمر منذ ساعات الصباح الأولى وإلى ساعات متأخرة ليلا من الانتهاء المرحلة الثالثة والاخيرة من أعمال ربط خانات مشروع خط (منصورية – كركوك 400 ك.ف) الجديد في شبكة كهرباء كركوك".

وتابعت، أن "الخط سيدخل الخدمة قريبا بعد وصول نسبة الانجاز الى اكثر من 95% والذي سيزيد من وثوقية واستقرار المنظومة الكهربائية الشمالية فضلا عن قابليته على استيعاب اي طاقة اضافية لزيادة ساعات التجهيز".

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