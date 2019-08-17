توزيع الشمال تعلن إعادة خط ديالى ـ كركوك للخدمة

2019/08/17 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، اليوم السبت، إعادة خط ديالى–كركوك إلى الخدمة.وذكرت الشركة في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إنه “تم إعادة ربط الخط الناقل ديالى – كركوك 400 ك.ف واعادته الى الخدمة واعادة ربط المنظومة الشمالية بالمنظومة الوطنية بعد ان تم اطفاؤه صباح يوم الجمعة الموافق 16 اب […]

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