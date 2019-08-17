قيس الخزعلي :ظاهرة تفجير مخازن الحشد ” خطيرة للغاية “

2019/08/17 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي ظاهرة تفجير مخازن الحشد الشعبي بأنها ” خطيرة للغاية ” ، مشددا على ان الحفاظ على السيادة الوطنية الكاملة تتطلب امتلاك العراق القدرة على الدفاع عن أرضه وسمائه.وقال الخزعلي في تغريدة له بموقع بتويتر، إن” استمرار ظاهرة تفجير مخازن الحشد الشعبي بدون التأكد من الأسباب الحقيقة […]

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