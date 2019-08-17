انتحار فتاة في ذي قار بسبب اجبارها على الزواج بابن عمها

2019/08/17 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ ذي قار … افاد مصدر أمني، اليوم السبت، بانتحار فتاة بسبب اجبارها على الزواج بابن عمها في محافظة ذي قار.وقال المصدر لـ/ بدر نيوز/ان”فتاة تبلغ من العمر ١٥ عاماً انتحرت شنقا بمنطقة الدجين في سوق الشيوخ جنوبي ذي قار”.واضاف، ان”سبب انتحارها هو اجبارها على الزواج بابن عمها”، مبينا انه”تم نقل الجثة […]

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