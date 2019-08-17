الشيخ الأمين: تفجير مخازن الحشد بدون التأكد من الأسباب الحقيقة ظاهرة خطيرة

2019/08/17 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم السبت، ان، "استمرار ظاهرة تفجير مخازن الحشد الشعبي بدون التأكد من

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