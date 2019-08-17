مجرمي داعش الارهابي يستولون على عجلتين مدنيين لرعاة الاغنام في الانبار

2019/08/17 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

كشف مصدر امني في قيادة عمليات حشد محافظة الانبار، السبت، ان مجرمي داعش استولوا على عجلتين لرعاة الاغنام تحت تهديد السلاح في المناطق

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