الخزعلي يحذّر من مخطط قريب يستهدف الحشد: تفجير المخازن ظاهرة خطيرة للغاية

2019/08/17 | 15:36

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بغداد:سومر نيوز

حذر الأمين نالعام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، السبت، من استمرار ظاهرة تفجير مخازن الحشد الشعبي، وهو مؤ...

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