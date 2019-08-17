عضو بمجلس ديالى يدعو لمعالجة ملف” القرى المنسية”

2019/08/17 | 15:36

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بغداد:سومر نيوز

دعا عضو مجلس محافظة ديالى حقي الجبوري، السبت، الى ضرورة معالجة ملف القرى المنسية داخل المحافظة.

وقال...

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