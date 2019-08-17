الوفد اليمني يلتقي في طهران سفراء 4 دول اوروبية

2019/08/17 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت وسائل اعلام إيرانية، انه" ناقش خلال اللقاء الذي حضره ممثلون عن الجانب الإيراني عدداً من القضايا الرئيسية المتعلقة بالوضع في اليمن والمنطقة عموماً".وأكد، المجتمعون، على عدد من القضايا أهمها دعم التسوية السياسية والحل السياسي الشامل باعتباره المخرج الوحيد للحرب في اليمن، وضرورة تكثيف الجهود لدعم النشاط الإنساني وتقديم المساعدات للشعب اليمني".فيما تم التأكيد على التعاطي الإيجابي مع كافة المبادرات والمقترحات لدعم اتفاق ستوكهولم".انتهى..م.م

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