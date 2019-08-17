بالصور.. قصة انسانية بنكهة وطنية من ملعب كربلاء الدولي

2019/08/17 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المشرف الرياضي في ملعب كربلاء الدولي الكابتن (علي عباس علي) عن قصة (رقية) وهي طفلة يتيمة اتخذت من العراق اب روحي لها حسب وصفه خلال صفحته على منصة التواصل الاجتماعي (facebook) وتظهر الصور مدى الاهتمام والحب الذي يتبادل بين عينهما.و اوضح ان هذه الطفلة فقدت والدها منذ صغرها ليصبح العراق الأب الروحي لها، رفعت يديها للسماء، رددت نشيد الوطن وكان الكابتن (علي عباس) مصرا على حضورها في كل المباريات.

مضيفاً ان هذه الطفلة تواجدت في كل مباريات البطولة في كل مباراة أهيم بها حباً، "طرزت على خديها علم الوطن ليزداد قلبي لها عشقاً , شاهدت في عيونها حب العراق".

واختتم ما كتبه عباس "وبما أن الوطن هو أجمل المقدسات، لذلك كان لزاماً علي أن أنحني لقدميها أحتراماً".

يعرف الكابتن علي عباس بأخلاقه العالية وروحه الوطنية التي تميزه وبحبه للعمل ووصفه الصحفي الرياضي مسلم الركابي بانه (رجل الصمت والانجاز) له في بطولة غرب اسيا بصمة مميزة جدا فهو الرجل المشرف على حفل افتتاح بطولة غرب اسيا والذي اثار الكثير من الجدل.

تحمل الكثير والكثير وكان صمته وتصميمه وتحديه اكبر من كل اشارات النقد والامتعاض لما حصل في حفل الافتتاح.

ويضيف الركابي خلال حديثه لوكالة نون الخبرية، ان علي عباس "اداري من طراز خاص يعمل بدون كلل او ملل يعطي كل شيء من اجل عمله حريص على انجاز اي مهمة تسند اليه يعرف كيف يدير اي مجموعة يعمل معها مهما كان عددها كبيرا او صغيرا".

اسامة الخفاجي - كربلاء

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