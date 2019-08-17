حليب الحلزون

2019/08/17 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابتسام حوسني

عمال عديدونبحقل الذرةبالفرار يلوذون،يطلبون الأمانو بسلامة ذويهم يفكرون...من قحط مقررحفنة دقيق تسد رمق الرضيعتقطع الشك باليقينتنهي بعض الظنون،ولي النعم وسط الساحيفجر العيوناثنتا عشرة عيناقد علم كل امرء مشربه ...فماذا يريدون ؟أن يحرم نفسهطعم السهريحرسهم من نوبة جنون،كي ينعموا بالراحةو كل صنوف المشقة يقاطعون !

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