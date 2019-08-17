2019/08/17 | 15:36

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نينوى..



انطلاق عملية عسكرية في الجزيرة الصحراوية

بغداد/..



أعلنت قيادة عمليات نينوى، اليوم السبت، عن بدء عملية عسكرية جنوبي الموصل.

وقال اللواء نومان الزوبعي في تصريح صحفي إن " تشكيلات من الجيش العراقي في الفرقة 16والحشد العشائري شنت اليوم عملية عسكرية لمطاردة فلول لداعش في الجزيرة الصحراوية غرب ناحية الشورة جنوبي الموصل".

وأشار،إلى أن "القوات العسكرية قتلت 9 من عناصر داعش واعتقلت 4 آخرين وعثرت على أسلحة وأعتدة مختلفة جنوبي الموصل".

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