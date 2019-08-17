2019/08/17 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم العشرات من أبناء محافظة الديوانية تظاهرة وسط مركز المحافظة لرفض الإساءة إلى الجيش العراقي واستنكار التصريحات والدعوات إلى حله . وأكد أهالي الديوانية في أحاديث للنعيم نيوز , على دعمهم لأبناء الجيش العراقي والقوات المسلحة ورفض المساس بهم .وأشار الأهالي أيضاً , إلى أن تضحيات الجيش لايمكن أن تنسى فهو الحامي والمدافع عن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أهالي الديوانية يتظاهرون لدعم الجيش العراقي ورفض المساس به النعيم نيوز.

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