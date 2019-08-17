2019/08/17 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأنهم يعملون مع النظام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تغريدته المسيئة.. أسعد الزعبي لرووداو: كلامي موجه لحزب الاتحاد الديمقراطي وليس للكورد) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تغريدته المسيئة.. أسعد الزعبي لرووداو: كلامي موجه لحزب الاتحاد الديمقراطي وليس للكورد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).