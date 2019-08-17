2019/08/17 | 15:40

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بالصور..



تعطل حركة المرور بفعل الأمطار الغزيرة في اسطنبول

السبت

17

أب

2019 :

03:28 pm

29

بالصور..



تعطل حركة المرور بفعل الأمطار الغزيرة في اسطنبول

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