مطار النجف الدولي يستقبل أولى رحلات التفويج العكسي للحجاج

2019/08/17 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية، اليوم السبت، بأن الرحلة الأولى للحجاج العراقيين وصلت صباح اليوم إلى مطار النجف الأشرف الدولي.

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