السودان يوقع على اتفاق المرحلة الانتقالية

2019/08/17 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح السودان، اليوم السبت، صفحة جديدة عقب التوقيع النهائي على وثائق المرحلة الانتقالية، التي تمثل بداية جديدة في تاريخ البلاد الحديث.

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