2019/08/17 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قال النائب السابق عن الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، ان واردات السعودية هذا العام من الحج والعمرة 12 مليار دولار ويحاولون ايصالها الى 45 مليار دولار مستقبلاً بتطوير البنى التحتية، كم هي واردات العراق من السياحة الدينية وهو يضم مراقد الانبياء والائمة(ع) ومكان ولادة وبيت النبي ابراهيم(ع)في اور؟.وأضاف، “ماهي خطة الحكومة للاستفادة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب سابق يحرج الحكومة بمقارنة مهمة بين واردات العراق والسعودية من السياحة الدينية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب سابق يحرج الحكومة بمقارنة مهمة بين واردات العراق والسعودية من السياحة الدينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).