انطلاق عملية عسكرية في الجزيرة الصحراوية جنوبي نينوى

2019/08/17 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ نينوى … أعلنت قيادة عمليات نينوى، اليوم السبت، عن بدء عملية عسكرية جنوبي الموصل.وقال اللواء نومان الزوبعي في تصريح صحفي، تابعته وكالة / بدر نيوز/ إن ” تشكيلات من الجيش العراقي في الفرقة 16والحشد العشائري شنت اليوم عملية عسكرية لمطاردة فلول لداعش في الجزيرة الصحراوية غرب ناحية الشورة جنوبي الموصل”.وأشار،إلى أن […]

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