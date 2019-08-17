ديوان البصرة يعلن استمرار استقبال الشكاوي الخدمية

2019/08/17 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قسم شؤون المواطنين في ديوان محافظة البصرة استمراره باستقبال مختلف شكاوي المواطنين المتعلقة بالأمور الخدمية في محافظة البصرة.وقال رئيس القسم حكيم المياحي للنعيم نيوز , إن القسم يتابع كل الشكاوي التي ترد إليه ويرسل كتباً رسمية إلى الدوائر المعنية التي تستطيع حل مشاكل المواطنين المتعلقة بالخدمات أو بعض الأمور الأخرى.

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