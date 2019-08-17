تطوير التعاون الثقافي بين منطقة أروند الحرة والبصرة العراقية

2019/08/17 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير دائرة شؤون التطوير الثقافي والفني بمنظمة منطقة أروند الحرة /جنوب غرب ايران/، عن تعزيز التعاون الثقافي والفني المشترك مع محافظة البصرة العرا...

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