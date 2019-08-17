2019/08/17 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعتدى مجموعة تابعة الى فصيل مسلح في محافظة واسط بالضرب المبرح على منتسب في نجدة الكوت.وتداول ناشطون، صورا لأعتداء مجموعة تابعة الى فصيل مسلح على احد افراد نجدة الكوت بعد ان حاول ايقافهم من اطلاق العيارات النارية خلال حفل زفاف وسط المدينة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. مجموعة مسلحة تعتدي بالضرب على شرطي في احدى المحافظات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. مجموعة مسلحة تعتدي بالضرب على شرطي في احدى المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).