آمر اللواء الثاني و قائد شرطة النجف يبحثان التعاون والتنسيق المشتركين لحماية المحافظة

2019/08/17 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث آمر اللواء الثاني في الحشد الشعبي طاهر الخاقاني، السبت، مع قائد شرطة محافظة النجف الاشرف العميد فائق فليح الفتلاوي وعدد من القادة الامنيين التعاون والتنسيق المشتركين.وقال اعلام اللواء في بيان ان "آمر اللواء الثاني في الحشد الشعبي طاهر الخاقاني استقبل، اليوم، العميد فائق فليح الفتلاوي قائد شرطة محافظة النجف الاشرف ومدير مكتب استخبارات ...

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