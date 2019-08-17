2019/08/17 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية ياسين الياسري، السبت، الى العاصمة الإيرانية طهران.وكان في استقباله في المطار مساعد وزارة الداخلية الإيراني في الشؤون الاقتصادية والتنمية الإقليمية بابك دين برست.ورحب دين برست بقدوم وزير الداخلية العراقي، معربا عن أمله بأن توفر الزيارة، الأرضية للمزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ومنها توفير التمهيدات اللازمة لمشاركة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية يصل الى طهران النعيم نيوز.

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