برلماني يطالب رئاسة البرلمان بإجراءات ضد نواب

2019/08/17 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أنتقد النائب عن كتلة الحكمة المعارضة، محمد اللكاش، تصريحات بعض النواب في وسائل الاعلام.

وقال اللكاش في بيان تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] نسخة منه "يحاول البعض من أعضائها والذين لا يتجاوز عددهم بعض أصابع اليد بحرف هذه السلطة عن مسارها التشريعي والرقابي من خلال بعض التغريدات او اللقاءات الصحفية متجاوزين على الدستور والقانون والذوق العام وإظهار بعض الكلمات السوقية والتي لا تمت الى أخلاق وعادات وطباع العراقيين بأي نحو كان حتى في لغاتهم (العامية) وكيلهم بعض الاتهامات الباطلة للبعض".وأضاف اللكاش "كنّا نتمنى من رئاسة مجلس النواب ولجنة السلوك النيابي ان تضبط إيقاعات البعض من أعضاء المجلس وان تتخذ بحقهم بعض الإجراءات الانضباطية كونهم تمادوا بغيهم حتى وصل الحال بهم الى التجاوز على منبر الجمعة في كربلاء المقدسة هذا المنبر الذي انطلقت منه الفتوى المباركة للأمام السيد علي السيستاني وهو نفسه الذي حفظ وحدة العراق وهو المنبر الوحيد لجميع أطياف الشعب العراقي".وأكد اللكاش "بان دور الادعاء العام لازال مغيبا في هذه القضايا" مجدداً "مطالبته مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه الـ 21 والتي صدرت مذكرات إلقاء قبض بحقهم من قبل القضاء العراقي".

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