وزير الداخلية العراقي يصل الى طهران

2019/08/17 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ متابعة … وصل وزير الداخلية ياسين الياسري الى عاصمة الجمهورية الاسلامية ، طهران ظهر، اليوم السبت، وكان في استقباله في مطار “الامام الخميني (رض)” مساعد وزارة الداخلية الايراني في الشؤون الاقتصادية والتنمية الاقليمية بابك دين برست.ورحب دين برست بقدوم وزير الداخلية العراقي معربا عن امله بان توفر الزيارة، الارضية للمزيد من تعزيز […]

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