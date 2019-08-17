الكيان الصهيوني بين القلق الوجودي وهدف السيطرة على اقتصاديات المنطقة العربية

2019/08/17 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مزهر جبر الساعدي… تسير عملية التطبيع بين الكيان الصهيوني ودول وأمارات الخليج العربي ودول عربية اخرى على قدم وساق فلا يكاد يمر شهر الا ونسمع عن لقاء بين هذا الوزير الصهيوني وذاك الوزير العربي، او استضافة فرق رياضية او فنية او ثقافية في تلك العاصمة من عواصم دول الخليج العربي او هذه العاصمة […]

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