2019/08/17 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة أن مديرسة بيئة الأنبار طالبت الجهات ذات العلاقة في المحافظة إمكانية زيادة حصص أصحاب بعض الأنشطة كالأفران من مادة النفط الأبيض لتجنب استخدام النفط الأسود الذي تعد انبعاثاته ملوثة للبيئة.وقال مدير بيئة الأنبار قبس ناجح , إنه بعد المراقبة المستمرة من قبل فرق المديرية للأنشطة الخدمية لوحظ استخدام مادة النفط …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة والبيئة تطالب الجهات المعنية في الأنبار التعاون للحفاظ على الواقع البيئي والصحي النعيم نيوز.

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