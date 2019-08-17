عصائب اهل الحق : لا علاقـة لنا بحادثـة الاعتداء على احد عناصـر الشرطـة في الكوت

2019/08/17 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت حركة عصائب اهل الحق التزامها بالحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون في جميع مفاصل الحياة اليومية .وذكـر مكتب الحركة ، في محافظة واسط ان ” ما حصل من إطلاق عيارات نارية خلال حفل زفاف واعتداء على أحد عناصر الشرطة في الكوت هو حادث اجتماعي ولا علاقة للحركة به “، مشيرا الى ان ” […]

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