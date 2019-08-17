2019/08/17 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مهدي المولى … نعم ان دواعش السياسة اكثر خطرا من دواعش الارهاب بل ان دواعش السياسة هم الرحم الذي ولد منه دواعش الارهاب الوهابي والصدامي وحاضنته ولولا دواعش السياسة لما كان هناك اي اثر لدواعش الارهاب الوهابي والصدامي وحتى لو وجد له لا يمكن ان يكون أثره بهذه الخطورة وهذه القسوة والتمدد والاتساع […]

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