الامن النيابية: العراق سيستخدم ورقة التبادل التجاري للضغط على تركيا لسحب قواتها القتالية

2019/08/17 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية،اليوم السبت، أن الوفد العراقي سيستخدم ورقة التبادل التجاري للضغط على الحكومة التركية بسحب قواتها القتالية المتواجدة بشكل غير

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