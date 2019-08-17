كوتينيو يحبط مخطط ريال مدريد

2019/08/17 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ، وجه صدمة لريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لصحيفة

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