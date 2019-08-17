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السبت 17 أغسطس 2019 | 04:06 مساءً | عدد القراءات : 5

وزارة البيئة توجه إنذارات إلى بلدية الديوانية والشامية..



والسبب؟

بغداد/..



وجهت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، إنذارات إلى بلدية الديوانية ومديرية بلدية الشامية وانشطة اخرى مخالفة لقانون حماية وتحسين البيئة رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٩ .

وقالت مدير بيئة الديوانية ساهرة الخالدي في بيان منه، تلقته، "عين العراق نيوز"، "تم توجيه انذارين الى بلدية الديوانية ومديرية بلدية الشامية بسبب تجمع النفايات من قبل سيارات البلدية في منطقة سيد محيل مجاور باب الفرقة الثامنة وانتشار النفايات والأنقاض داخل ساحة مدرسة القحطانية في مركز قضاء الشامية وثلاث انذارات بحق شعبة زراعة الشامية وشعبة زراعة ال بدير وشعبة زراعة نفر وشعبة زراعة عفك بسبب عدم حصول مخازن المبيدات التابعة لشعب المذكورة أعلاه على الموافقة البيئية".

وأضافت الخالدي، أن "وزارة الصحة والبيئة ومديرياتها تشدد على أصحاب الانشطة والمشاريع والمعامل الصناعية والخدمية بضرورة الالتزام بتطبيق المتطلبات البيئية الواردة في التشريعات المعتمدة".

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