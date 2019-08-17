الخناق يضيق على عبد المهدي: حراك الإقالة ينشط

2019/08/17 | 16:08

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سومر نيوز: بغداد..



شيئاً فشيئاً، يضيق الخناق على رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مع تزايد الأزمات المحيطة به، وحراك كتل سياس...

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