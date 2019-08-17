2019/08/17 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مراسل النعيم نيوز في النجف الأشرف أن العتبة العلوية المقدسة والدوائر المعنية في المحافظة تواصل جهودها لإحياء فعاليات عيد الغدير الأغر.حيث قال المراسل إن النجف الأشرف ستشهد استقبال أعداد كبيرة من الزائرين ابتداءا من يوم غد الأحد ومن مختلف المحافظات العراقية فضلا عن خارج العراق للمشاركة في إحياء عيد الغدير الأغر الذي سيكون …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العتبة العلوية المقدسة تستعد لإحياء عيد الغدير الأغر النعيم نيوز.

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