الأمن النيابية: قرار عبد المهدي بشان المجال الجوي لن ينجح الا بشرطين

2019/08/17 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، سعران الاعاجيبي، السبت، أن قرار عبد المهدي بشان المجال الجوي مرهون بتحقيق عاملين مهمين لتنفيذه بالشكل الأمثل.وقال الاعرجي لـ/ المعلومة /، إن “قرار رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بشان منح الموافقات الخاصة بالطيران التي تشمل الاستطلاع المسلح والطائرات المقاتلة والمروحية والمسيرة بكل […]

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