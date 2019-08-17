لجنة الثقافة والإعلام تنعى رحيل الفنان المسرحي فالح حسن

2019/08/17 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب، اليوم السبت، رحيل الفنان المسرحي فالح حسن الذي وافته المنية ليلة أمس في محافظة البصرة.

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