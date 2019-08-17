2019/08/17 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أكد نادي برشلونة الإسباني أن مهاجمه الأوروغواياني لويس سواريز، تعرض لإصابة في ربلة الساق، مما سيبعده عن الملاعب لقرابة الشهر، وهو ما يزيد “مشكلات” النادي الكتالوني الذي صدم جماهيره بهزيمته في افتتاح الدوري الإسباني الجمعة.وأعلن بطل إسبانيا أن سواريز تعرض لإصابة في عضلة السمانة، خلال مباراة الفريق أمام أتلتيك […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص سواريز..كارثة جديدة تضرب برشلونة مع انطلاقة الموسم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سواريز.. كارثة جديدة تضرب برشلونة مع انطلاقة الموسم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سواريز.. كارثة جديدة تضرب برشلونة مع انطلاقة الموسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).