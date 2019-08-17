كتلة الإتحاد في برلمان الإقليم تدعو الى إعادة الرواتب المدخرة للموظفين

2019/08/17 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت كتلة الاتحاد الوطني في البرلمان الكردستاني، الى اعادة الرواتب المدخرة للموظفين عن طريق الاجراءات القانونية.وقال لقمان وردي عضو كتلة الإتحاد الوطني في البرلمان الكردستاني في تصريحات صحافية إن كتلة الاتحاد الوطني قدمت عددا من المقترحات القانونية لاعادة الرواتب المدخرة للموظفين،.واضاف وردي بما ان تلك المقترحات لها ابعاد مالية، فيجب مناقشتها مع مجلس […]

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